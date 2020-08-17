Убывающую Луну засняли над Ольгинской часовней в Пскове

Серп убывающей луны и Венеру запечатлел псковский астроном-любитель Сергей Попов на фоне Ольгинской часовни в Пскове. Снимки опубликованы в группе любителей астрономии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».
Фотография Сергея Попова
А в предутренние часы 15 августа наблюдалось соединение Луны и звезды 1 Близнецов. Неподалеку от поселка Идрица Себежского района проходила полоса касательного покрытия.
«К сожалению, в последний момент Луну закрыли облака. На видео звезда 1 Близнецов располагается рядом с верхней частью серпика Луны», - рассказал астроном-любитель Петр Митрофанов.
Фотография Петра Митрофанова
Кроме того, он запечатлел соединение Луны и Венеры над Троицкой церковью в Себеже.
Фотография Петра Митрофанова