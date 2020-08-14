Общество

Вращение звезд вокруг Полярной звезды запечатлели в Псковской области. ФОТО

Вращение звезд вокруг Полярной звезды (Полюса мира) запечатлели псковские астрономы. Об этом сообщается в группе любителей астрономии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фотография Владимира Колпакова

Снимки сделаны в ночь с 15 на 16 августа на берегу озера Глубокое вблизи деревни Паново Опочецкого района.

Фотография Владимира Колпакова

В верхней части этого снимка видно Млечный путь.

Фотография Петра Митрофанова

16 августа астрономы сфотографировали и засняли на видеокамеру рассвет над Псковским кремлем и Свято-Троицким кафедральным собором, в кадре - Луна и Венера.