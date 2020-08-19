Общество

Александр Нестерук рассказал об опасности бессимптомных носителей COVID-19

Каждый двадцатый житель Псковской области, то есть около 25 тысяч человек, перенесли COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

По его словам, для большинства из них инфекция прошла незаметно - без симптомов, но новость оптимистична только на первый взгляд. «Они представляют серьезную угрозу. Эти люди могут инфицировать. Если мы соотнесем это с числом заболевших, соотношение примерно - на одного выявленного заболевшего приходится 7-8 человек, у которых заболевание в простой форме. Мы можем сказать, что у нас сейчас порядка 3000 человек являются носителями. В Пскове более - 1000 человек. Они представляют большую опасность. Они ходят везде, и это опасно. Я посоветовал бы не расслабляться и носить маски», - заявил в интервью ГТРК «Псков» Александр Нестерук.