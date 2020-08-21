Общество

Михаил Ведерников: Маску нужно носить не в кармане, а на лице

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона быть дисциплинированными в части исполнения требований Роспотребнадзора в период распространения коронавируса. В частности, глава региона попросил носить маски не в кармане, а на лице.

«Я хочу напомнить, маска - это не оберег, - отметил он в своем видеобращении, опубликованном в Instagram. - Это средство индивидуальной защиты. И прошу вас, напоминайте окружающим, что носить ее нужно не в кармане, а на лице. Если мы хотим жить в условиях, максимально приближенных к нормальным, нам нужно всем вместе поддерживать соответствующий уровень дисциплины».

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При этом губернатор рассказал, что эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной, но уровень заболеваемости не снижается уже вторую неделю. «Более того, мы внимательно смотрим на развитие ситуации в новых очагах – я говорю о Псково-Печерском монастыре, санатории «Гороховое озеро» и Пустошкинском филиале Новосокольнической межрайонной больницы», - сказал он.

«Поэтому, учитывая ряд послаблений, которые были сделаны для сохранения экономики, с прошлой недели начались профилактические рейды с целью проверки исполнения требования Роспотребнадзора, - напомнил Михаил Ведерников. - К настоящему времени проверены десятки заведений общественного питания, кальянных, баров, транспорт. Стоит отметить, что в подавляющем большинстве все правила соблюдаются».

Отдельные нарушения, по его словам, есть. «К ним относятся действующие танцполы, отсутствие лицензий. В рабочем порядке эти нарушения устраняются», - пояснил губернатор.

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«В части общественного транспорта, как показала практика, большинство пассажиров автобусов находятся в масках, либо имеют их при себе, при напоминании сразу надевают. Мы проверки продолжаем, они будут систематическими. Поэтому прошу и жителей Псковской области, и гостей, и, конечно, собственников учреждений и организаций четко соблюдать все правила», - добавил Михаил Ведерников.