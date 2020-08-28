Общество

Анна Кузыченко: Начало учебного года будет непростым, но это лучше внезапной «дистанционки» в марте

«Начало нового учебного года в Пскове будет непростым, но это лучше и спокойнее, чем внезапный переход на дистанционное обучение в марте», - заявила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко.

По ее словам, в целях предупреждения заболевания коронавирусом во всех школах города будет действовать новое расписание уроков и питания. В каждой школе для каждого класса составляется график прихода в школу, выделяется «свой» вход в здание, отдельный кабинет, куда будут приходить учителя, и рекреация для отдыха на переменах. Всем родителям разосланы памятки с информацией, во сколько надо привести ребенка в школу, к какому входу и во сколько его забрать.

«Мы получили 27 вариантов того, как в школах будет осуществляться утренний прием детей. Каждая школа больше не работает с одним входом. Антитеррористическую безопасность тоже никто не отменял. Раньше был главный вход, у которого сидел дежурный администратор, и все было видно. Сейчас задача усложняется, потому что мы открыли все, что могли, чтоб развести потоки», - пояснила начальник управления образования, добавив, что большие школы будут организовывать учебный процесс в три потока: с 8, 10 и 12 часов.

На каждом входе всем детям и взрослым будут измерять температуру бесконтактным термометром. Родителям рекомендуется не приводить в школу детей с признаками заболевания.

В составлении схем работы образовательных учреждений участвуют директора школ, педагоги и поставщики услуг питания. Каждая школа направляет свои графики на согласование в Роспотребнадзор. «Надеемся получить положительные заключения по готовности школ к началу учебного года в условиях коронавируса», - добавила Анна Кузыченко.

Схемы работы школ составлены таким образом, чтобы не было «броуновского движения и хождений детей по этажам и кабинетам». «В этом году 1 сентября будет не только Днем знаний, но и днем инструктажа для детей о новом поведении в школе, днем адаптации к новому кабинету и рекреации. Это будет непростое начало учебного года, но это лучше и спокойнее, чем внезапный переход на дистанционку в марте», - резюмировала начальник управления образования.