Общество

Российские парашютисты одержали победу в прыжке на точность на конкурсе «Десантный взвод» в Пскове

Российские парашютисты одержали победу в индивидуальном прыжке на точность на конкурсе «Десантный взвод» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-центр конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2020.

Всего в этапе, проходившем на аэродроме «Шабаны» и площадке приземления «Кислово» приняло участие 12 парашютистов (по 3 человека от команды) из России, Белоруссии, Китая и Алжира.

По условиям конкурса, прыжок выполнялся с серийными парашютными системами специального назначения (управляемые парашютные системы классификации «крыло»), стоящими на вооружении армий государств-участников и не являющимися спортивными из вертолета Ми-8АМТШ с высоты 1200 м с интервалом отделения парашютистов от воздушного судна не менее трех секунд и стабилизированным снижением (свободным падением) не менее трех секунд.

Участникам необходимо было попасть в круг диаметром 10 метров с 30-сантиметровым кругом в его центре, что соответствовало нолю, а каждое приземление на расстоянии от центра прибавляло дополнительные сантиметры и влияло на результат. Российские десантники выступали с парашютными системами специального назначения «Арбалет-1», белорусские с парашютными системами «Лесник», китайские десантники с парашютами отечественного (китайского) производства.

Показав лучший результат, с суммарным отклонением от центра 30 см, победу на этапе одержали российские десантники, второй результат показали десантники Народно-освободительной армии Китая с суммарным отклонением от центра 2 м 18 см, третьими стали десантники из Республики Беларусь с суммарным отклонением от центра 6 м 25 см.