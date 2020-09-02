Общество

Командующий ВДВ вручил награды победителям конкурса «Десантный взвод»

Торжественное закрытие международного конкурса «Десантный взвод» состоялось сегодня, 2 сентября, на полигоне «Завеличье» в Псковской области. Он проходил в регионе в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре конкурса.

На церемонии награждения командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков вручил кубок победителя - капитану российской команды - гвардии старшему лейтенанту Антону Кутахину, а членам сборной – золотые медали с дипломами. Вторыми, как и в прошлом году, стали белорусские десантники, третье место у команды Китайской Народной Республики.

Обращаясь к участникам соревнований, командующий войсками подчеркнул, что конкурс «Десантный взвод» стал одним из самых массовых и захватывающих состязаний Армейских международных игр. По его словам, из года в год интерес к этим состязаниям ощутимо возрастает.

«Приятно отметить, что люди с оружием в руках на грозной боевой технике встречаются здесь как друзья. Не сомневаюсь, что сегодня вы с улыбкой пожмете друг другу руки и порадуетесь совместным успехам», - сказал командующий ВДВ.

«В течение восьми дней на Псковской земле участники соревнований доказывали, что они лучшие, проявив высокое мастерство и полевую выучку», – похвалил участников конкурса генерал-полковник Андрей Сердюков. Он также подчеркнул важность проведения АрМИ для укрепления международного военного сотрудничества.

«Уверен, что такие состязания - это лучший способ укреплять доверие между вооруженными силами наших стран. Желаю всем крепкого десантного здоровья, благополучия и новых успехов в службе. До новых встреч на конкурсе “Десантный взвод” в рамках Армейских международных игр 2021 года», – завершил свое выступление генерал-полковник Андрей Сердюков.

Кроме того, командующий ВДВ оценил высокий уровень организации состязаний и судейства, а также от имени руководства Министерства обороны РФ поблагодарил участников соревнований за честную борьбу, уважительное отношение к сопернику и волю к победе.

В номинации «Мастер гонки» специальный приз вручен третьему отделению команды Российской Федерации в составе командира боевой машины гвардии сержанта Александра Каравай, наводчика-оператора гвардии сержанта Василия Косенького и механика-водителя Дмитрия Федорова.

Приз «Лучшая техника» также получили члены команды Российской Федерации: гвардии младший сержант Даянат Джабаров, гвардии ефрейтор Семен Семеняк и гвардии ефрейтор Артур Астахов, именно они стали победителями в этапе «Ведение рукопашной схватки».

Специальным призом в номинации «Вместе мы сила» было награждено первое отделение команды Республики Беларусь под командованием гвардии старшего сержанта Романа Титок, отличившееся в эстафете отделений.

Второе отделение команды КНР под командованием младшего сержанта Ли Цзе, получило приз «Энергия команды» за лучший результат в ориентировании по выбору в составе отделений. Также взвод десантников Народно-освободительной армии Китая под командованием лейтенанта Джан Иня награжден в номинации «Сильные духом» за лучший результат в марш-броске на 10 километров.

Также отметили лучших в профессии. Лучшим наводчиком-оператором назван гвардии сержант Василий Косенький (Российская Федерация), лучшим механиком-водителем - гвардии старший сержант Евгений Яндер (Российская Федерация), лучшим пулеметчиком - гвардии прапорщик Ярослав Миндюль (Республика Беларусь), лучшим гранатометчиком - рядовой Шераятт Хаким (Алжирская народная Демократическая Республика), лучшим стрелком - младший сержант Ли Гэбу (Китайская Народная Республика).

Приз «Лучший новичок соревнований» присужден команде Экваториальной Гвинеи (старший команды - сержант Бийого Бики Герменегилдо Нгуема).

Также участники соревнований были отмечены призами, учрежденными администрацией Псковской области. Приз «Воля к победе» присужден команде Республики Судан, в номинации «Единая команда» отличилась команда Алжира, в номинации «Упорство и стремление к победе» приза удостоена команда Республики Таджикистан, приз «Стойкость и выносливость» уехал в Китайскую Народную Республику.

Победу в общем зачете в номинации «Участие в этапах без боевых машин» одержали десантники из Таджикистана (старший команды - гвардии сержант Умер Шарипов), вторыми стали военнослужащие Армении, третье место завоевала команда Королевства Камбоджа.

В номинации «Мастера парашютного дела» приз вручен команде Российской Федерации, одержавшей победу в этапе «Индивидуальный прыжок с парашютом на точность».