Общество

Жители дома в центре Пскова жалуются на кошмар из-за соседства с кафе

Жители дома №7 в центре Пскова жалуются на кошмар из-за соседства с кафе «Гоголь-Моголь», сообщает «МК в Пскове».

«Я очень люблю свою квартиру и этот район. Но, честно говоря, уже возникают мысли о переезде! – рассказала псковичка Мария Отраднова, живущая на втором этаже, над заведением общепита. – Это просто невозможно. Посетители и сотрудники постоянно курят на крыльце, все время шумно, по вечерам какие-то разговоры у дверей. Переулок тихий, акустика хорошая. После полуночи, когда люди из кафе начинают расходиться, нас будят дым и гомон! Для нас все это действительно превратилось в ежедневный кошмар».

От имени собственников жилья Мария написала письмо главе Пскова Елене Полонской. В ответе на него сообщается, что «со стороны Псковской городской Думы в адрес УМВД России по Псковской области направлено обращение с просьбой оказать содействие в наведении общественного порядка по улице Гоголя, дом 7».

В администрации заведения заявляют, что жильцы не раз приходили ругаться, и «Гоголь-Моголь» по их просьбе повесил таблички о запрете курения на крыльце и рядом с входом. В кафе заверяют, что шумоизоляция хорошая. В проблеме разобрался «МК в Пскове».