Общество

Дожиточный минимум, или Полсосиски для счастья

Псков, обычный мясной магазин на Завеличье, шесть часов пополудни. «Вам целый пакет сосисок?» - удивляется продавец, услышав просьбу девушки. Молоденькая покупательница оживленно спрашивает, какие есть другие варианты. «Понимаете, ко мне часто приходят бабульки-пенсионерки, я упаковки вскрываю, продаю им по штучке. Если бы можно было по половинке покупать - они бы и так брали», - сообщает продавец. Увидев недоверие, она догадывается: «Так вы, наверное, не местная, не знаете, как наши пенсионеры живут»...

На их месте

А знать бы, как живут пенсионеры, надо. Просто как один из возможных сценариев собственного будущего. Знать, например, что многие уже не копят «похоронные» деньги. Что они все чаще стали говорить о себе не «живу», а «доживаю» (как будто слышали где о термине «возраст дожития»). Что, отработав 30-40 лет, некоторые получают мизерную пенсию - ниже 8000 рублей в месяц.

Да, существуют надбавки, индексации, внуки в конце концов. Но факт остается фактом: на данный момент в Псковской области прожиточный минимум пенсионера (далее - ПМП), который, по сути, представляет собой минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров, составляет за 1 квартал этого года - 8964 рубля. За второй квартал - чуть выше: 9568 рублей. Меньше этой суммы пенсионер получать не может: если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума в регионе его проживания, ему устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП.

В срок до 15 сентября депутаты Псковского областного Собрания должны будут утвердить новую планку прожиточного минимума на 2021 год. Как вы думаете, на сколько она увеличится? Пока вы размышляете, напомним, как в принципе рассчитываются прожиточные минимумы. Величина прожиточного минимума для всех демографических групп населения состоит из стоимости потребительской корзины и расходов по обязательным платежам и сборам. Последнее учитывается, лишь когда речь идет о трудоспособном населении - это не наш случай (не совсем, правда, понятно, почему: пенсионеры не платят налоги за квартиру или машину?).

Стоимость потребительской корзины складывается из суммы стоимости продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, которая рассчитывается исходя из минимального набора продуктов питания для основных социально-демографических групп населения в области и цен, предоставляемых территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

Минимальный набор продуктов питания для всех групп населения установлен Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 27.09.2018 г. № 623 «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в Псковской области». Если перечень продуктов питания, включенных в потребительскую корзину, един для всех демографических групп населения, то объем потребления различается для трудоспособных граждан, пенсионеров и детей. Происходит такая дифференциация из-за различных потребностей лиц разных возрастов в определённых группах продуктов. Например, объем потребления фруктов, овощей, молока, сахара и кондитерских изделий, рыбопродуктов для пенсионеров предусмотрен меньше, чем для работающих лиц и детей. Проще говоря - масла на свой хлебушек они намажут не таким толстым слоем, как среднестатистический пскович. И не каждый день.

Но вы держитесь...

Вернемся к нашему вопросу о величине ПМП на 2021 год, на которую должны дать добро областные депутаты. Так вот, она составит 9598 рублей, что на 30 (тридцать!) рублей выше уровня второго квартала 2020 года.

Внимательные читатели вспомнят здесь, возможно, новость, опубликованную на Псковской Ленте Новостей 4 сентября, где фигурировала планируемая сумма ПМП в объеме 9690 рублей. Не спешите призывать к ответу псковских чиновников и депутатов: итоговая планка величины ПМП снижена вполне законно, и региональные власти здесь ни при чем.

Дело в том, что сумма ПМП в каждой области вычисляется по определенной формуле ежегодно, исходя из значений прогнозной величины прожиточного минимума в целом по стране на год. На федеральном уровне на 2021 год изначально заложен минимум в размере 9603 рубля. Но 3 сентября что-то пошло не так. В соответствии с материалами Минэкономразвития России по вопросу о сценарных условиях, основных параметрах прогноза социально-экономического развития страны цифру изменили на 9512 рублей. В Псковской области (как и во всех других регионах) произвели соответствующий перерасчет по формуле - так и получилась наша минимальная пенсия. Как говорится, гуляй и ни в чем себе не отказывай.

По данным комитета по социальной защите Псковской области, прогнозная численность получателей социальной доплаты к пенсии в регионе составит 27,7 тыс. человек. При общем числе пенсионеров порядка 210 тысяч человек получается, что каждый седьмой псковский пенсионер нуждается в доплате, а значит - получает пенсию ниже 9,5 тысяч рублей.

Финансовое обеспечение расходов на доплаты пенсионерам исходя из ПМП осуществляется за счет регионального бюджета и федеральных субсидий. На выполнение этого социального обязательства в 2021 году потребуется почти 80 млн рублей. Ну а если посчитать, сколько государственная казна сэкономила на каждом псковском пенсионере, получим сумму в районе 2,7 млн рублей. Но таковы уж в нашей стране «сценарные условия».

Старая песня о главном

Фото: anekdot.ru

«А как на эту пенсию можно прожить? Только если где-то подворовывать или грабить», - понеслись комментарии на сайте ПЛН и в чатах социальных групп. Псковичи недоумевали, читая о минималке для пенсионеров в размере 9,5 тысяч. Заплатить за коммуналку, купить лекарства и... а собственно, и все, останутся копейки на дешевенькую путасу и сухари без изюма (зубы, кстати, тоже просто так не вставишь - тысяч 200 на это удовольствие где-то взять надо будет. Псковские стоматологии «входят в положение» - предлагают в кредит.

Как сообщили нам в комитете по труду и занятости Псковской области, в адрес ведомства поступают обращения граждан в связи с низкой величиной прожиточного минимума пенсионеров. «Сотрудники комитета разъясняют обратившимся порядок расчета данного показателя», - отметил руководитель ведомства Сергей Аржаников.

Жалобы на низкие пенсии принимает и Псковский облсовпроф, проводя встречи с пенсионерами. Как отметили в профсоюзах, люди признаются, что пенсии крайне низкие: отработав по 30-40 лет, псковичи, бывает, уходят на пенсию даже ниже минимальной. «Это, конечно, безобразие, - отмечают активисты. - Должен быть прожиточный минимум никак не меньше МРОТа на территории региона. Как же людям жить на 9,5 тысяч? Учитывая, что коммуналка у нас не из дешевых, рост цен на продукты питания идет постоянно. Пенсионеры, как правило, - люди с определенными заболеваниями, а стоимость лекарств достаточно высока. Это абсолютно неправильно».

Выхода из сложившейся ситуации на уровне области, пока, похоже, никто не видит. По крайней мере, как говорят в комитете по труду и занятости, предложений по способам увеличения величины прожиточного минимума от псковской общественности и депутатского корпуса не поступало.

Остается надежда на Федерацию. Так, в Минтруде России создана рабочая группа по совершенствованию методологии определения потребительской корзины и прожиточного минимума, которая занимается подготовкой проекта новой потребительской корзины. В состав рабочей группы входят представители Федерального Собрания РФ, федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, объединений работодателей, научных организаций, других заинтересованных структур. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, новая потребительская корзина будет приближена к рациональным нормам здорового питания.

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9598 рублей. Это цена рулона обоев Loymina Boudoir в московском шоуруме. Это 1/13 стоимости нового Айфона. Это больше 600 упаковок супов быстрого приготовления в сетевом магазине типа «бомж». Это прожиточный минимум псковского пенсионера. Кому суп - жидкий, а кому жемчуг - мелкий.

Елена Никитина