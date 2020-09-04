Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Осенние концерты в Доме офицеров
Госаттестация риелторов упорядочит рынок недвижимости
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Рынок перевозок Пскова «ГрузовичкоФ»
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Гонки по вертикали
В помощь бизнесу
Ангелы не летают
Телефон прямого эфира 56-73-72
Партия полезных дел
Господдержка в Псковской области
 
 
 
ещё Общество 04.09.2020 17:420 Новый директор Полистовского заповедника: Нас беспокоит деятельность животноводов 04.09.2020 18:300 Глава Гдовского района Юрий Павлов рассказал о позитивных переменах в жизни муниципалитета 04.09.2020 17:420 Новый директор Полистовского заповедника: Нас беспокоит деятельность животноводов 04.09.2020 17:390 Парк в Великих Луках будут спасать от вандалов с помощью видеокамер 04.09.2020 17:121 «Акценты» Донецкого: Школа строгого режима, шанс для оппозиции и Цой жив 04.09.2020 17:081 Псковские депутаты утвердят новую величину прожиточного минимума пенсионера
 
 
 
Самое популярное 28.08.2020 10:200 В ДТП на трассе «Балтия» погиб директор великолукского завода 28.08.2020 07:060 Появились фото и видео с места смертельного ДТП в Великолукском районе 29.08.2020 11:545 Стало известно, в какой стоматологической клинике Пскова зафиксирован очаг коронавируса 01.09.2020 14:220 Сотрудники ДПС спасли женщину на мосту Александра Невского в Пскове 30.08.2020 10:500 Сразу три человека умерли от коронавируса в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские депутаты утвердят новую величину прожиточного минимума пенсионера

04.09.2020 17:08|ПсковКомментариев: 1

В Псковское областное Собрание депутатов поступил проект закона о величине прожиточного минимума пенсионера в регионе на 2021 год. Принятие такого правового акта происходит ежегодно не позднее 15 сентября для установления социальной доплаты к пенсии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОСД.

Расчет величины прожиточного минимума пенсионера происходит по утвержденной формуле, учитывающей значения этого показателя за первый и второй квартал текущего года, как в регионе, так и в целом по Российской Федерации.

В 2021 году ежемесячный прожиточный минимум областного пенсионера предлагается утвердить в размере 9690 рублей. Исходя из этой суммы, будет производиться расчет социальной доплаты к пенсии пенсионерам, материальное обеспечение которых не достигает величины прожиточного минимума.

По данным областного комитета по социальной защите прогнозная численность получателей региональной социальной доплаты к пенсии составит 27 тысяч 500 человек, средний размер выплаты  – 2270,66 рублей на человека.

Финансовое обеспечение расходов на доплату, которая уравнивает размер минимальной пенсии до утвержденной областным законом величины прожиточного минимума, осуществляется за счет регионального бюджета и федеральных субсидий. На выполнение этого социального обязательства в 2021 году потребуется почти 80 млн рублей.

Теги: #псковское областное собрание #пенсионеры #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы решение о создании резерва российских силовиков для помощи Белоруссии?
В опросе приняло участие 360 человек
04.09.2020, 18:300 Глава Гдовского района Юрий Павлов рассказал о позитивных переменах в жизни муниципалитета 04.09.2020, 18:160 «Возите ли вы своих детей в садик/школу на машине?» - тема нового опроса в «Автомире» 04.09.2020, 17:450 Обучающий семинар для работников водоканалов России и Латвии прошел в Пскове 04.09.2020, 17:430 В Пскове на три дня закроют улицу Спортивную
04.09.2020, 17:420 Новый директор Полистовского заповедника: Нас беспокоит деятельность животноводов 04.09.2020, 17:390 Парк в Великих Луках будут спасать от вандалов с помощью видеокамер 04.09.2020, 17:300 Талабы и святыни Петербурга: куда съездить осенью с «Вольным странником» 04.09.2020, 17:170 Выставка «Гудит мельничное колесо...» открылась в Опочке
04.09.2020, 17:121 «Акценты» Донецкого: Школа строгого режима, шанс для оппозиции и Цой жив 04.09.2020, 17:081 Псковские депутаты утвердят новую величину прожиточного минимума пенсионера 04.09.2020, 17:050 «Мосты дружбы» соединят псковичей и белорусов 10 сентября 04.09.2020, 16:570 В Пскове надеются, что в октябре «шахматной рассадке» зрителей придет конец
04.09.2020, 16:500 Житель Литвы осужден за нарушение границы в Псковской области 04.09.2020, 16:461 Глава Дновского района: Мы будем и дальше реализовывать партпроекты, необходимые нашим гражданам 04.09.2020, 16:440 Станет ли псковский «Ревизор» лауреатом «Золотой маски», зрители узнают 30 октября 04.09.2020, 16:380 Ликвидация светофора на перекрестке Инженерная - Индустриальная отложена до 8 сентября
04.09.2020, 16:330 В Роспотребнадзоре разъяснили, сколько дней может находиться ребенок дома без справки 04.09.2020, 16:280 Необычного зверя нашли на территории Себежского района. ФОТО 04.09.2020, 16:211 Врачей псковского COVID-центра пригласили на спектакль в рамках акции #СпасибоМедикам 04.09.2020, 16:180 ПсковГУ заплатит более 100 тысяч рублей за ответы на три вопроса
04.09.2020, 16:131 О грядущих премьерах театрального сезона в Пскове рассказал Андрей Пронин 04.09.2020, 16:080 Советский мост в Пскове перекроют сегодня с 20.00 04.09.2020, 16:020 На два года лишили прав жителя Куньинского района за «пьяную» езду  04.09.2020, 15:500 «Дело Луначарского»: о начале театрального и филармонического сезонов в Пскове. ВИДЕО
04.09.2020, 15:460 МТС Медиа начинает производство сериалов совместно с продюсерской компанией «Среда» 04.09.2020, 15:390 Ночная литургия для молодежи пройдет 4 сентября 04.09.2020, 15:321 Индивидуальные тарифы по ОСАГО: зачем и для чего? 04.09.2020, 15:251 Понтонную сцену на Мирожке в Пскове укрепят
04.09.2020, 15:182 Фотофакт: Псковичи выстроились в очередь на прививку от гриппа 04.09.2020, 15:170 Организаторы акции #СпасибоМедикам: Движемся к миллиону 04.09.2020, 15:142 Александр Котов: «Единая Россия» - это команда, которая может работать на результат  04.09.2020, 15:080 У жителя Псковского района изъяли более 5 килограммов каннабиса
04.09.2020, 15:051 Спектакль «Лавр» стал хедлайнером Пушкинского фестиваля по продажам 04.09.2020, 15:012 Александр Козловский: Итог деятельности «Единой России» - миллионы рублей, вложенные в Псковскую область 04.09.2020, 14:550 Андрей Пронин поблагодарил псковичей за интерес к театру 04.09.2020, 14:511 Михаил Ведерников: Слово «новое» становится частью повседневной жизни псковичей
04.09.2020, 14:460 Приглашения на третий концерт «Музыки на воде» появятся в кассе БКЗ 5 сентября 04.09.2020, 14:390 В Пскове обсуждают идею отмены решений о закрытии пешеходных переходов 04.09.2020, 14:340 12 собак не смогли выехать из Псковской области в Англию из-за чипа 04.09.2020, 14:211 В конце сентября псковичам представят проект реконструкции «Таблетки»
04.09.2020, 14:180 Псковскую супружескую пару арестовали за неуплату алиментов 04.09.2020, 14:104 Псковский драмтеатр покинули главный режиссер и актриса 04.09.2020, 14:054 В Пскове стартует форум кандидатов в депутаты от «Единой России» 04.09.2020, 13:592 Сброс балласта
04.09.2020, 13:510 Зюганова обвинили в том, что он назвал «сволочью» сожженных Гитлером людей. ВИДЕО 04.09.2020, 13:370 Валентина Семенова избрана председателем псковского электропрофсоюза 04.09.2020, 13:320 Стала известна дата открытия филармонического сезона в Пскове 04.09.2020, 13:202 Детские площадки: Снести нельзя отремонтировать
04.09.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» 04.09.2020, 12:580 Стадион возле школы №17 в Пскове построят до конца сентября 04.09.2020, 12:550 Йогурты, сыр сулугуни и майонез «Прасковья Молочкова» можно приобрести со скидкой в «Магните» 04.09.2020, 12:450 Сотрудники ФСБ задержали 13 планировавших массовые убийства россиян
04.09.2020, 12:340 Тест-драйв «Лады Весты» в Пскове закончился столкновением с грузовиком. ФОТО 04.09.2020, 12:272 Более 5 тысяч человек в России заразились коронавирусом за сутки 04.09.2020, 12:240 Подворье Псково-Печерского монастыря приглашает на курс огласительных бесед 04.09.2020, 12:050 Пограничники задержали пытавшихся скрыться на автомобиле иностранцев в Невельском районе
04.09.2020, 11:533 Псковичи могут сделать прививки от гриппа в ФАПе возле «Империала» 04.09.2020, 11:450 Житель Дедовичского района приговорен к реальному сроку за уклонение от уплаты алиментов 04.09.2020, 11:360 Эксперты предсказали стоимость рубля к концу года 04.09.2020, 11:240 «Дело Луначарского»: О начале театрального и филармонического сезонов в Пскове
04.09.2020, 11:220 В Печорах попытались взломать банкомат топором 04.09.2020, 11:150 Конкурс «Народный участковый - 2020» стартует в Псковской области 11 сентября 04.09.2020, 11:051 «Театр высасывает всю кровь»: псковский художник Александр Стройло отмечает юбилей 04.09.2020, 10:530 Долгам по зарплате на предприятиях-банкротах посвятили совещание в псковской прокуратуре
04.09.2020, 10:435 Установлены новые стимулирующие выплаты за борьбу с COVID-19 04.09.2020, 10:400 Фуд-корт открылся в псковском «Акваполисе» 04.09.2020, 10:290 Осужденных женщин обделяли едой в Островском районе 04.09.2020, 10:251 Цены на овсянку достигли исторического максимума в России
04.09.2020, 10:140 Прокуратура добилась ремонта центральной улицы в Пыталово 04.09.2020, 10:020 Находящегося в федеральном розыске контрабандиста задержали в Пскове 04.09.2020, 10:010 Выставка работ художников-баталистов открывается в Пскове 04.09.2020, 09:510 Стартовал ремонт дороги Новоржев - Кудеверь
04.09.2020, 09:332 Начальником полиции в Псковской области стал Александр Никульников 04.09.2020, 09:170 Документы псковского госархива о преступлениях нацистов включили в федеральный проект 04.09.2020, 09:150 Губернатора просят проверить работу охотинспектора в Себежском районе 04.09.2020, 09:050 Более 26 млн человек в мире заразились коронавирусом
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.