Общество

Псковские депутаты утвердят новую величину прожиточного минимума пенсионера

В Псковское областное Собрание депутатов поступил проект закона о величине прожиточного минимума пенсионера в регионе на 2021 год. Принятие такого правового акта происходит ежегодно не позднее 15 сентября для установления социальной доплаты к пенсии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОСД.

Расчет величины прожиточного минимума пенсионера происходит по утвержденной формуле, учитывающей значения этого показателя за первый и второй квартал текущего года, как в регионе, так и в целом по Российской Федерации.

В 2021 году ежемесячный прожиточный минимум областного пенсионера предлагается утвердить в размере 9690 рублей. Исходя из этой суммы, будет производиться расчет социальной доплаты к пенсии пенсионерам, материальное обеспечение которых не достигает величины прожиточного минимума.

По данным областного комитета по социальной защите прогнозная численность получателей региональной социальной доплаты к пенсии составит 27 тысяч 500 человек, средний размер выплаты – 2270,66 рублей на человека.

Финансовое обеспечение расходов на доплату, которая уравнивает размер минимальной пенсии до утвержденной областным законом величины прожиточного минимума, осуществляется за счет регионального бюджета и федеральных субсидий. На выполнение этого социального обязательства в 2021 году потребуется почти 80 млн рублей.