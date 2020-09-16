Общество

Члены Молодежного парламента очистили псковские дворы от предвыборной агитации

Члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов и волонтеры провели акцию «День чистоты». Активисты очистили фасады домов от агитационных плакатов и листовок, расклеенных в период проведения выборной кампании, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Рейды прошли в Завеличенской и Тямшанской волостях Псковского района, Острове и Печорах.

«13 сентября в Псковской области, как и в других регионах страны, состоялся Единый день голосования, которому предшествовала длительная избирательная кампания в поселениях и волостях. Выборы завершены, а расклеенные на подъездах и стенах домов агитационные материалы кандидатов остались. Наши ребята из Молодежного парламента тоже участвовали в выборах, поэтому мы посчитали, что будет абсолютно правильно убрать за собой все листовки, тем более, сейчас предвыборная агитация уже не несет никакого смысла и только создает неприглядный вид», - рассказала об инициативе председатель Молодежного парламента Юлия Лысова.

По словам лидера молодежного объединения, к очистке дворов от предвыборной агитации их подтолкнули обращения жителей: «Люди довольно настойчиво писали в личных сообщениях и в группу Молодежного парламента, спрашивали – когда вы уберете все эти плакаты и листовки? Обоснованное требование. Надеюсь, наша акция послужит примером для кандидатов от всех политических партий, и уборка агитационных материалов после завершения выборных кампаний станет в нашем регионе привычной практикой».

В ходе рейда активисты сняли с домов около сотни плакатов. «Листовки были приклеены прямо на стены домов строительным клеем и двухсторонним скотчем, снять их оказалось довольно сложно. Наверняка, можно найти более цивилизованный способ проинформировать избирателей о кандидатах – например, разместить печатные материалы на стендах в подъездах. Давайте, с уважением относится друг к другу и своему городу», - обратилась к участникам избирательного процесса Юлия Лысова.

Напомним, члены Молодежного парламента Екатерина Анисимова, Олеся Горохова и Полина Кушнир были выдвинуты на выборы в представительные органы муниципальных образований партией «Единая Россия». Все три кандидата получили поддержку жителей: Олеся Горохова победила на выборах в Собрание городского поселения город Остров по одномандатному округу №13, Екатерина Анисимова и Полина Кушнир избраны в Собрания депутатов сельских поселений – Тямшанской и Завеличенской волостей.