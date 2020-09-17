Общество

ТОП-5 языковых школ в Пскове

Английский, а еще немецкий, французский, китайский - каждый выученный язык открывает перед человеком новый мир и новые возможности, расширяет кругозор и меняет мировоззрение. В конце концов, весь мир говорит по-английски, чем мы хуже?

Учить новый язык не трудно, а очень интересно, если педагоги относятся к занятиям со всей душой, а методики близки к жизненным потребностям. Это новый круг общения, увлекательные беседы, разнообразные форматы для малышей, школьников начальных классов, подростков и даже взрослых.

«МК в Пскове» собрал ТОП-5 адресов школ и центров, где преподают английский и другие иностранные языки. В первую очередь, мы сегодня говорим о детских курсах, однако интересные предложения есть и для родителей.

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