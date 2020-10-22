Общество

Пикет против дистанционного обучения пройдет в Пскове 24 октября

Пикет против принудительного дистанционного образования пройдет 24 октября в Пскове, возле памятника «Пушкин и крестьянка». Начало в 12.00. Как сообщила Псковской Ленте Новостей организатор пикета, многодетная мать Елена Демченкова, пикет нацелен на привлечение внимания граждан к проблемам в сфере образования детей в период ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Участники пикета планируют выразить отрицательное отношение к возможному переходу школ на дистанционное обучение и озвучить в адрес властей требование обеспечить очный режим получения образования в псковских школах.

Публичное мероприятие является законным и согласованным. Уведомление в адрес главы городской администрации Александра Братчикова подано 19 октября. Отказов и предложений об изменении места или времени от администрации не поступило, отметила Елена Демченкова.

Напомним, весной 2020 года все школы города Пскова были переведены на дистанционное обучение. «Это произошло после внезапных досрочных и удлиненных каникул. Это произошло вне зависимости от уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией среди учеников и учителей. Без согласия родителей, принудительно. Возможность заниматься обучением детей дома есть далеко не у всех. Особенно сложно многодетным семьям, - констатировала организатор пикета, подвергнув сомнению эффективность такого обучения. - Сегодня у нас снова объявлены досрочные и удлиненные каникулы, несмотря на все ранее сделанные заявления, что школы будут работать с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Многие родители опасаются, что после каникул снова может последовать дистанционное обучение, на которое они не согласны. Так уже поступили в Москве».

«Признавая опасность коронавируса для некоторых людей, необходимо признавать и обеспечивать права других людей на нормальную жизнь: детей - на качественное образование, родителей - на труд и отдых», - заключила Елена Демченкова.