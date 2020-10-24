Общество

В Пскове подвели итоги Недели детской и юношеской книги

Традиционная Неделя детской и юношеской книги завершилась в областном центре, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской библиотеке. «Как всегда, она проходила под девизом «Под парусом книги к новым открытиям!», но на этот раз из-за ограничений по ковиду библиотекарям сначала пришлось перенести ее с весны на осень, а потом больше половины запланированных мероприятий переводить в онлайн-формат.

В частности, «Библиотека – Центр детского чтения» провела для псковских маленьких читателей видеовстречи с обладательницей множества престижных книжных премий художницей Галей Зинько, которая иллюстрирует сказки в стиле «детской готики», и с писательницей Юлией Весовой, по сказкам которой снят мультфильм и написана песня.

«Библиотека – Центр общения и информации» так же, в видеоформате, познакомила своих читателей с белорусской писательницей Надеей Ясминской, которая прославилась произведениями в стиле фэнтези, а кроме того, разрабатывает для юных книгоманов настольные игры.

Библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева провела в онлайн-формате фокус-интервью с детской писательницей Анной Вербовской.

Детская писательница Елена Ярышевская в онлайне почитала псковичам отрывки из своей новой книги «Вышел пудель погулять». Библиотека «БиблиоЛюб» сделала для своих читателей онлайн-презентацию старинных книг из библиотечной коллекции.

Пиар-менеджер издательства «Аквилегия – М» Анна Чебарь провела для псковичей в онлайне мастер-класс «Динамическая открытка «Смелый кораблик» по книге Тамары Крюковой.

Для подростков, их учителей и сотрудников детских библиотек в рамках Недели детской и юношеской книги была проведена онлайн-лекция «Проблемы, волнующие современных подростков, на страницах книг современных отечественных авторов» (буллинг, суицид, отношение в семье, поиск себя и «своих» на примере книг издательства «Аквилегия – М»).

В офлайне с маленькими псковскими читателями приехала пообщаться известная писательница Марина Дороченкова, которая пишет научно-популярные книги для детей. Она провела интерактивный урок «Где живут динозавры. Секрет говорящих камней» для читателей «Библиотеки – Центра детского чтения», библиотек «Диалог», «ЛиК» и «Родник».

«Гвоздём» осенней Недели детской и юношеской книги стал визит в Псков издателей литературно-художественного альманаха «Чудеса и приключения». Первый заместитель главного редактора альманаха Александр Нефедов и PR-директор Дмитрий Зелов лично наградили победителей фотоконкурса «Приключения скобаренка в Псковской крае», а также встретились со своими читателями в «Библиотеке – Центре детского чтения» и в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва, а также посетили псковские достопримечательности и собрали новый интересный материал для ближайших номеров альманаха», - отметили в библиотеке.