Общество

Россиян ожидает последний нерабочий праздник в этом году

Россиян ожидает последний нерабочий праздничный день в 2020 году 4 ноября, в День народного единства, напоминает РИА Новости.

Согласно Трудовому кодексу, 4 ноября, когда отмечается День народного единства, является в РФ праздничным нерабочим днем. В текущем году этот день выпадает на среду.

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад), отмечается в Трудовом кодексе.

Продолжительность рабочего дня 3 ноября сокращается на 1 час, так как он непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню.