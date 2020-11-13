Общество

Губернатор Псковской области призвал жителей региона бороться с «бытовым вандализмом»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем традиционном еженедельном видеообращении к жителям региона, размещенном в Instagram-аккаунте, обратил внимание на «мелкий бытовой вандализм», который, по его словам, еженедельно фиксируется в области. В частности, глава региона обратил внимание на ситуацию в Пскове.

«В Пскове возможности бюджета ограничены, многие мероприятия проводятся в условиях строгой экономии. К ним, в том числе, относится уборка парков и общественных пространств. Кто гуляет в парках, я думаю, согласится, что уже через несколько часов после уборки на дорожках и земле появляется бытовой мусор. И это происходит там, где до урны, казалось бы, всего пара метров», - указал он.

Михаил Ведерников призвал жителей области делать все необходимое, чтобы такое поведение оставалось общественно неприемлемым, чтобы в норме было беречь свой город и уважать труд других.

«Если каждый лентяй будет непрестанно получать замечания от окружающих, если его поступки будут всегда встречать осуждение, то изменения не заставят себя ждать. Давайте вместе сделаем так, чтобы и Псков, и другие населенные пункты были благоустроенными, красивыми и радовали глаз. Не откладывая в долгий ящик, можно начинать уже в эти выходные», - мотивировал жителей Псковской области Михаил Ведерников.