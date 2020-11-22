Общество

Псковская область вошла в число регионов с пиковой заболеваемостью COVID-19

Псковская область вошла в число регионов с пиковой заболеваемостью COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РБК.

За сутки максимальное число заболевших коронавирусной инфекцией на прошлой неделе было зафиксировано в 13 регионах России. По словам Поповой, наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости, помимо Псковской области, были зафиксированы в республиках Карелия, Алтай, Бурятия, Коми, Тыве, Хакасии, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, а также в Мурманской, Магаданской, Архангельской и Новгородской областях.

«Ситуация в регионах, безусловно, разная и по интенсивности эпидпроцесса, и по мерам реагирования», - отметила глава ведомства.

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Согласно данным оперативного штаба по борьбе с пандемией, в Карелии выявили 12 462 заболевших (+333 за сутки), на Алтае - 24 546 (+230), в Бурятии - 17 012 (+272), в Коми - 19 341 (+280), в Туве - 11 713 (+103), в Хакасии - 10 794 (+176), в Ямало-Ненецком автономном округе - 24 966 (+194), в Санкт-Петербурге - 100 864 (+2 926), в Мурманской области - 25 460 (+278), в Магаданской - 5 376 (+45), в Архангельской - 28 681 (+353), в Псковской - 11 035 (+169), в Новгородской - 10 426 (+178).

