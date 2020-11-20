Политика

Владимир Путин пообещал дальнейшую поддержку Псковской области

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в режиме видео-конференц-связи с губернатором Михаилом Ведерников заявил о поддержке Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

«Михаил Юрьевич, я знаю, что и как происходит в Псковской области, и, безусловно, нужно те вопросы, которые вы сейчас назвали, закрывать, решать эти задачи. Обязательно будем вам помогать, будем поддерживать Псковскую область. Надеюсь, что и ваша команда будет вести себя самым активным образом» - отметил глава государства.

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В ходе совещания с президентом Михаил Ведерников попросил оказать региону финансовую поддержку и поддержать Псковскую область в части реконструкции инфраструктуры приграничных районов.

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«Те вопросы, которые вы подняли сегодня, они, конечно, должны быть вами проработаны в правительстве Российской Федерации на таком уже совсем профессиональном уровне, предметном, - продолжил президент. - Но я с вами согласен: те позиции, которые вы сейчас обозначили, они, конечно, нуждаются в постоянном внимании и со стороны не только региональных, но и федеральных властей».

«Обязательно проработаем, и поддержка будет. А конкретные параметры, пожалуйста, согласуйте с соответствующими профильными ведомствами правительства Российской Федерации», - добавил Владимир Путин.