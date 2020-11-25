Общество

Аквапарк «Акваполис» устроит для псковичей «черную пятницу»

Аквапарк «Акваполис» в Пскове приглашает на «черную пятницу». 27 ноября предварительная продажа билетов на декабрь пройдет с «огромными скидками», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации аквапарка.

Цены на посещение:

- юниор (5-12) - 300 рублей;

- взрослый (13+) - 500 рублей.

Билет действует в любой день с 1 по 31 декабря в часы работы аквапарка. «Требуется предварительная запись, если вы купили билет без привязки к конкретной дате и времени. Обратите внимание, что горки не работают», - отметили в администрации.

Купить билеты 27 ноября можно на сайте аквапарка или на его кассе.

Количество билетов ограничено. Телефон: +7(8112) 701-101.