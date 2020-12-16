Общество

Жалобу на приговор главе Пушкиногорского района суд рассмотрит в январе

Псковский областной суд рассмотрит 14 января жалобу на приговор главе Пушкиногорского района Александру Баранову. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда, рассмотрение в порядке апелляции должно было состояться сегодня.

Александр Баранов заболел и попросил перенести рассмотрение дела, чтобы присутствовать лично. Заседание состоится 14 января.

Напомним, 29 сентября главу Пушкиногорского района Александра Баранова признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей. По версии следствия Александр Баранов превысил полномочия главы муниципалитета в части банкротства МП ЖКХ Пушкиногорского района. Предполагается, что в результате был нанесен вред в размере 69 миллионов рублей, которые конкурсный управляющий взыскал с района.