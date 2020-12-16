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Мы свои участки никому не отдадим - садоводы с улицы Линейной готовы пойти в суд

Ситуация, в которой оказались представители девяти СНТ, расположенных вблизи улицы Линейной в Пскове, стала темой онлайн-брифинга, проведенного Псковской Лентой Новостей 16 декабря. В разговоре приняли участие председатель профсоюза садоводов России Людмила Голосова, председатель ПРОО «Комиссия по садоводствам» Анна Войченко и представители трех СНТ, расположенных на Линейной.

Напомним, садоводы обеспокоены, что их СНТ находятся под угрозой ликвидации в связи с планами по многоэтажной жилой застройке данной территории. Однако к конструктивному диалогу с властями Пскова прийти так и не удалось. Городские власти уверяют, что никаких изменений в Генплан не вносилось, и что еще в первом его варианте от 1973 года эта территория уже была территорией высотной застройки. Кроме того, в муниципалитете указывают, что земли выделялись под огородничество, а не строительство коттеджей. Дачники же подчеркивают, что документы на дачи выданы им почти 60 лет назад, и разрешения на строительство получены официально.

«Мы обеспокоены сложившейся ситуацией. Как можно вынуждать собственников участков от них отказаться? - отметил представитель СНТ «Авторемзавод» Вадим Певгонен. - В Генплан 2010 года уже были внесены изменены в части зонирования дач. С этим мы не спорим. Но при принятии плана существует определенная процедура. Органы власти должны были оповестить дачников о внесении изменений, но это сделано не было. То есть тогда уже изначально нарушили процедуру Генплана. Зона Ж1П была принята незаконно». Все документы на застройку были получены еще десять лет назад, утверждает он.

Также Вадим Певгонен подверг сомнению тот факт, территория вблизи улицы Линейной была территорией высотной застройки уже в Генплане 1973 года. «Имеется выписка, из которой явно не усматривается, что вся территория наших СНТ планировалась под застройку. Речь идет о половине парка и частично о жилой застройке. Действительность этого документа вызывает сомнения. Поэтому я отношусь к нему критически», - подчеркнул Вадим Певгонен.

Также он недоумевает почему в нарушение норм законодательства Генплан Пскова не учитывает фактическое землепользование. «Администрация Пскова говорит о том, что якобы 50% территорий СНТ используются не по назначению. При всем уважении мы с этим не согласны. Там примерно 400 участков. Получается, 200 не используется. Если администрация считает, что так и есть, и это является основанием для того, чтобы выгнать оттуда людей - пожалуйста, представьте доказательства», - отметил Вадим Певгонен.

«Мы не знаем, что нам еще надо сделать, чтобы власть нас услышала. Земельные участки нам выдавались на основании распорядительных документов в 70-е годы. Это не оспорено, зарегистрировано в Росреестре, на многих участках люди проживают постоянно», - подчеркнул он.

«Самая большая проблема, по его словам, заключается в том, что со стороны администрации Пскова нет обратной связи. «Мы не спорим, город должен развиваться. Надо прокладывать новые дороги, строить жилье, но не за счет собственников недвижимости, которые не знают, что им делать, сажать или не сажать. Со всех сторон нам завязывают руки и не дают возможность реализовывать свои права по закону. Надо приходить к диалогу, но отторжение со стороны администрации не позволяет это сделать», - заметил Вадим Певгонен.

Его позицию полностью поддержал и председатель СНТ «ПЭМЗ» Игорь Орлов. Также он признался, что надеется на помощь в решении вопроса со стороны руководителя фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Дениса Иванова. «В одной из публикаций на ПЛН он сказал, что депутаты постараются найти золотую середину в этом сложном вопросе», - напомнил он. «Хотелось бы сохранить территорию СНТ по максимуму как источник поддержания здоровья населения, залог стабильного развития государства», - подытожил Игорь Орлов.

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Между тем, председатель ПРОО «Комиссия по садоводствам» Анна Войченко подчеркнула, что проблема садоводств на Линейной касается более чем двух тысяч псковичей, и не исключила, что дело может дойти до суда. «Да, мы можем пойти в суд, собираем документы», - отметила она.

Кроме того, Анна Войченко возмутилась тем, что администрация города не прислушалась к итогам публичных слушаний, на которых около 90% высказались за сохранение СНТ на Линейной. Напомним, по закону публичные слушания носят рекомендательный характер. Анна Войченко считает это пробелом законодательства.

Свою позицию высказала и председатель профсоюза садоводов России Людмила Голосова. Она подчеркнула, что проблема садоводческих товариществ на Линейной — не ноу-хау Псковской области. Это проблема всей страны, которая актуальна и в столице, отметила она, напомнив о скандале вокруг СНТ «Речник» на Западе Москвы. Он касался законности части построек и привел к сносу нескольких домов в 2010 году. Конфликт вызывал широкий общественный резонанс, к нему подключились депутаты Государственной думы РФ и Общественная палата РФ. Ситуацию вокруг СНТ на Линейной Людмила Голосова назвала «бандитизмом». «Другого слова нет. Все, что не в правовом поле - это бандитизм, уголовно наказуемое деяние», - убеждена она.

Вадим Певгонен в завершении онлайн-брифинга напомнил, что, по закону, участки, необходимые для государственных или муниципальных нужд, могут быть изъяты по решению органов местного самоуправления. «За изъятие должна выплачиваться компенсация, исходя из логики, в размере рыночной стоимости. В Земельном кодексе эта норма существует. Но наша администрация, чтоб не тратить деньги, решила создать такие условия, чтобы мы не могли реализовывать свои права в полной мере, и отдать нас на откуп потенциального застройщика», - отметил он.

О своей проблеме садоводы с Линейной написали губернатору Псковской области, а также отправили обращение к президенту Путину. «В ситуцию вмешалась пандемия, но следующим шагом будут митинги и шествия. И так будет продолжаться, пока власти города не найдут с нами диалог. Мы свои участки никому не отдадим», - резюмировал Вадим Певгонен.