Общество

Денис Иванов: Мы постараемся найти золотую середину в решении вопроса с СНТ на Линейной

Депутаты Псковской городской Думы постараются найти золотую середину в решении вопроса с несколькими садоводствами на улице Линейной. Об этом в интервью Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель фракции «Единой России» в городской Думе Денис Иванов.

Он напомнил, что на минувшей сессии депутаты приняли ряд изменений в генплан Пскова, но территории на улице Линейной, где находятся садоводства, они не коснулись. Этот вопрос, который стоит уже много лет, решено обсудить отдельно на профильном комитете.

«По генплану на той территории должны быть многоквартирные дома. Получается дилемма: люди получили землю в собственность, построили там дома, а зарегистрировать их как собственность не могут, потому что это зона многоэтажной жилой застройки», - пояснил Денис Иванов.

С одной стороны, по его мнению, можно понять администрацию Пскова, которая ратует за равномерное развитие города. «Город должен расти по радиусу. Иначе получим город-сосиску. С другой стороны, мы не должны нарушать права граждан, - отметил депутат. - Специалисты управления по градостроительной деятельности смотрят на ситуацию не с точки зрения решения отдельно взятой проблемы, а с точки зрения развития города в целом, и здесь важно найти баланс между интересами горожан и развитием города. Сегодня эта территория используется только на 35%. Остальное - заросли и свалка. Как это все красиво размежевать, когда дома стоят на первой линии? Это повод не для одной дискуссии».

В то же время Денис Иванов задался вопросом, «если эта территория значилась как зона многоэтажной жилой застройки еще в генплане 1973 года, то почему людям здесь выдавали участки и разрешали на них строить».

«Я и за город переживаю, и за людей. Искреннее на стороне жителей. Это несправедливо, когда граждане не могут реализовать свои права, а когда это касается материальных активов, несправедливо вдвойне. Но если на кону стоит развитие всего города, сложно быть максимально справедливым. Не знаю, чем это закончится, но прошу псковичей не судить строго депутатов. Мы постараемся найти золотую середину», - заключил руководитель фракции «Единой России».