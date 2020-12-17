Общество

Великолукский бар вопреки ограничениям объявил о масштабном проведении корпоративов

Главе города Великие Луки Николаю Козловскому поступил сигнал о том, что один из местных баров объявил о масштабном проведении корпоративов, несмотря на запрет массовых мероприятий. Об этом градоначальник сообщил в своем видеообращении в социальной сети Instagram.

«Напомню, массовые мероприятия запрещены указом губернатора Михаила Ведерникова. Нарушители понесут административную ответственность. Призываю каждого предпринимателя, перевозчика и всех горожан обратить внимание на статистику и ответственнее относиться к профилактическим и ограничительным мерам. Сейчас это особенно важно, если мы планируем встретить Новый год и Рождество не на больничной койке, а в кругу семьи», - высказался глава города.

Он отметил, что муниципальные власти усилили проверки и рейды на предмет соблюдения противовирусных ограничений. Причем проводятся они во всех сферах. «Ежедневно, утром и вечером специальная комиссия, в состав которой входят представители администрации города и полиции проверяют маршрутные транспортные средства на предмет ношения масок пассажирами и водителями. Кроме того, специалисты проверяют, как соблюдают эпидрежим в ресторанах, кафе, барах», - добавил Николай Козловский.

Он обратил внимание, что на текущей неделе ежесуточное число новых регистрируемых случаев заболевания COVID-19 значительно увеличилось, в том числе в Великих Луках. Каждый день в городе добавляется свыше 60 положительных тестов. В настоящее время более 110 человек находятся на больничных койках, еще около 800 великолучан лечатся на дому.

«Здравоохранение работает на пределе своих возможностей. Сложившаяся в городе обстановка соответствует ситуации в регионе и по стране в целом, но легче от этого не становится», - заключил Николай Козловский.