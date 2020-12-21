Общество

В российском селе снесут памятник Аленке, пугающий местных жителей

Администрация Нововоронежа Воронежской области решила судьбу скандального памятника «Аленке», установленного в местном парке в честь 250-летия села Новая Аленовка, на месте которого расположен город. Чиновники мэрии обратили внимание, что новый арт-объект пугает местных жителей, и пообещали его демонтировать, сообщает РИА Новости.

Замглавы городской администрации Светлана Тулинова пояснила, что скульптура «Аленка» - это не памятник, а арт-объект. Представитель мэрии заявила, что в ближайшее время ее демонтируют и будут хранить на складе, чтобы впоследствии найти ей применение. В администрации также отметили, что проект, разработанный воронежским художником, обошелся примерно в миллион рублей, однако на его реализацию денег из бюджета не выделяли.

После появления памятника российская телеведущая Ксения Собчак посмеялась над официальным представителем МИД Марией Захаровой, опубликовав фотоколлаж с прикрепленной к ее телу головой памятника «Аленке». Сотрудники ведомства похвалили задумку Собчак, назвали ее идею «гениальной» и пообещали подарить шапку с символикой МИД на условиях самовывоза.

Памятник «Аленке» установили 18 декабря 2020 года. Он вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Они раскритиковали арт-объект и назвали его «памятником Русской Смерти». Один из участников обсуждения отметил, что поменял бы место жительства, если бы увидел такую скульптуру под окнами. Некоторые пользователи предположили, что появление памятника прославит Нововоронеж и привлечет в город туристов.