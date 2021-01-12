Общество

Около 180 нарушителей границы задержали в Псковской области на новогодних праздниках

Порядка 180 нарушителей задержаны на российско-белорусском участке границы в течение новогодних праздников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Иностранцы не оставляют попытки незаконного въезда на территорию Российской Федерации в период введенных из-за пандемии ограничений на пересечение государственной границы. По результатам проведенных административных разбирательств наложено штрафов на общую сумму свыше 360 тысяч рублей.

Пограничное управление напоминает, что в соответствии с распоряжениями правительства Российской Федерации № 635-р от 16 марта 2020 года и № 763-р от 27 марта 2020 года пересечение российско-белорусского участка государственной границы по-прежнему ограничено, за исключением отдельных категорий лиц. Пограничное управление также рекомендует гражданам быть благоразумными, соблюдать российское законодательство и не подвергать опасности свою и чужую жизнь, проявив заботу о здоровье.