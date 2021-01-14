Общество

В облздраве прокомментировали информацию об отстранении Натальи Дорожкиной

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировала информацию об отстранении от выполнения обязанностей руководителя великолукского подразделения Псковской областной инфекционной больницы Натальи Дорожкиной.

«Существует понятие - внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности, - отметила она. - Это проверка администрации любого лечебного учреждения своих же территориальных подразделений. В настоящее время руководство Псковской областной инфекционной больницы проводит такую проверку в отношении своего великолукского подразделения. Это нормально. Это часть работы, рутинной».

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Никакого отношения к смерти пациента эта проверка не имеет, пояснила Надежда Рагозина. «Это два разных мероприятия. Проверка проводится. В ее проведении, естественно, руководитель подразделения участия не принимает, чтобы соблюсти объективность. Это тоже нормально. То есть, когда меня проверяют, я отхожу в сторону. Это нормально, это не санкция. Это компонент плановой работы. Такая же плановая работа вчера проводилась в отношении Опочецкой районной больницы, позавчера проводилась в отношении Псковской городской поликлиники. Ничего криминального в этом нет. Это не репрессии, это нормальная плановая работа», - пояснила она.

«Хотелось бы принести извинения перед Натальей Юрьевной (Дорожкиной - ред.), потому что в ответе комитета не содержалось никакой информации, из которой следовало бы, что к ее работе выражается недоверие», - добавила заместитель председателя комитета.