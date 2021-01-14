Общество

Наталью Дорожкину отстранили от руководства великолукской инфекционной больницей

Наталью Дорожкину отстранили от выполнения обязанностей руководителя великолукского подразделения Псковской областной инфекционной больницы. Это следует из письма заместителя председателя областного комитета по здравоохранению Надежды Рагозиной от 12 января, прикрепленного к обращению великолучанки на сайте губернатора.

Наталья Дорожкина. Фото: «Великолукская правда. Новости»

По мнению жительницы Великих Лук, халатность врачей в указанном медицинском учреждении привела к смерти ее отца, который заразился коронавирусом после ампутации ноги. Комитет провел внеплановую целевую проверку, предметом которой стала оценка качества оказания медпомощи мужчине.

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«В настоящее время администрацией ГБУЗ "Псковская областная инфекционная больница" в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности проводится повторная проверка великолукского подразделения медицинской организации. До завершения проверки Н. Ю. Дорожкина отстранена от выполнения обязанностей руководителя подразделения», - указано в письме.

Великолучанка указала на то, что не согласна с результатами проверки. «Они прикрывают врачей, которые занимаются подлогом обстоятельств, в результате которых мой отец умер», - заявила она. По словам женщины, ее отца заразили коронавирусом в хирургическом отделении великолукской больницы, так как он находился там на лечении с 14 по 28 октября, тест на COVID-19 от 29 октября был положительным. После этого у него диагностировали пневмонию.

В ответе комитета говорится о том, что ни у одного из пациентов, находившихся с мужчиной в одной палате, не диагностировали коронавирус ни в период стационарного лечения, ни после выписки.

«Вывезли его (отца - ред.) на коляске, в невменяемом состоянии, он не узнал даже жену. Это может подтвердить служба, которая отвозила моего отца домой. При этом он был одет в чужую одежду. Весьма странно, да? Что там такое творится в отделении, что человеку одевают чужую одежду», - возмутилась заявительница.

Когда скорая медицинская помощь привезла мужчину в филиал Псковской областной инфекционной больницы (30 октября около 10.00), ему сделали компьютерную томографию и оставили лежать в приемном боксе, продолжила его дочь. «С ним была его жена. Отец задыхался, мама просила оказать ему помощь, плакала, на что Наталья Дорожкина ответила, что у нее нет кислорода и медикаментов, чтобы ему помочь, и закрыла дверь в приемный бокс. Она вызвала скорую помощь, чтобы отвезти отца в Псков», - сказала великолучанка.

«Надеемся, что прокуратура разберется и виновные понесут ответственность», - заключила великолучанка.