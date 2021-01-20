Общество

Суд подтвердил отказ в приватизации служебной квартиры бывшему замгубернатора

Псковский областной суд оставил без изменений решение городского суда по иску Григория и Нины Яцинович к администрации региона и Государственному комитету Псковской области по имущественным отношениям. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного суда, такое решение приняло на заседании 19 января.

Таким образом, вышестоящая инстанция подтвердила отказ в признании приватизации двухкомнатной квартиры, которой Григорий Яцинович и его семья пользуются на протяжении многих лет. Квартира была предоставлена в пользование в качестве служебного жилья Яциновичу, занимавшему с января по декабрь 2004 года должность заместителя главы администрации Псковской области.

Решением городского суда Григорий и Нина Яцинович, а также их дочь утратили право пользования жилым помещением по иску администрации Псковской области. Решение подтвердила судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда.

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После этого Григорий и Нина Яцинович сами обратились с иском о признании права собственности на жилое помещение в порядке приватизации. В сентябре 2020 года Псковский городской суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований. 19 января это решение оставил в силе Псковский областной суд.