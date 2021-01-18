Общество

Экс-заместитель губернатора Псковской области обжалует решение о выселении из квартиры

Псковский областной суд 19 января рассмотрит иск Григория и Нины Яцинович к администрации региона и Государственному комитету Псковской области по имущественным отношениям. Как сообщается в документах на сайте суда, дело относится к категории связанных с приватизацией жилой площади.

Напомним, Григорий Яцинович с января по декабрь 2004 года занимал должность заместителя главы администрации Псковской области.

В первой инстанции решение принимал Псковский городской суд. 16 апреля 2019 года судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда рассматривала гражданское дело по апелляционной жалобе Григория Яциновича на решение Псковского городского суда от 28 января 2019 года.

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Решением городского суда Григорий и Нина Яцинович, а также их дочь, утратили право пользования жилым помещением. С них была взыскана в доход муниципального образования «Город Псков» государственная пошлина в размере 6000 рублей, по 2000 рублей с каждого ответчика.

С иском обращались администрация области, региональный комитет по имущественным отношениям. Суд просили признать ответчиков утратившими право пользования жилым помещением, выселить без предоставления другого жилого помещения и снять с регистрационного учета.

Спорная квартира является собственностью Псковской области. Она была предоставлена ответчику на основании договора найма от 31 августа 2001 года, заключенного между администрацией региона и Григорием Яциновичем в связи с трудовыми отношениями, во временное пользование. Распоряжением администрации Псковской области от 17 декабря 2004 года Григорий Яцинович был уволен в связи с истечением срока трудового договора.

«Ввиду прекращения с ответчиком трудовых отношений, он и члены его семьи утратили право пользования спорной квартирой и обязаны ее освободить. Вместе с тем, данные лица продолжают проживать в указанной квартире, в добровольном порядке ее не освобождают», - говорится в решении суда.

По словам ответчика, договор найма жилого помещения от 31 августа 2001 года был заключен без указания срока действия, поэтому его срок согласно статье 683 Гражданского кодекса РФ истекает только 1 сентября 2021 года. До наступления этой даты он не может быть выселен из квартиры ни при каких обстоятельствах.

По условиям первого трудового договора с администрацией области от 9 октября 1998 года работодатель обязывался приобрести в его собственность квартиру, однако эти условия выполнены не были. Поэтому ответчик полагал, что нет оснований для расторжения договора найма спорного жилого помещения, в котором он проживал 17 лет и не имел другого жилья.

«При предоставлении спорной квартиры не шла речь о том, что это служебное жилье предоставляется временно. В связи с тем, что он и члены его семьи проживают в спорной квартире на законных основаниях, полагает, что имеет право на приобретение этой квартиры в собственность», - говорится в решении суда.

По мнению представителя ответчика, отсутствовали основания для выселения из спорной квартиры, поскольку не было предоставлено доказательств об отнесении спорной квартиры к специализированному жилищному фонду. Кроме того, по его словам, не соблюдено действующее до 1 марта 2005 года законодательство по предоставлению служебных жилых помещений. По мнению адвоката, спорная квартира не является служебным жилым помещением.

16 апреля 2019 года судебная коллегия областного суда нашла доводы апелляционной жалобы несостоятельными и согласилась с выводами суда первой инстанции.

14 сентября 2020 года Псковский городской суд рассмотрел в открытом судебном заседании иск Григория и Нины Яцинович к администрации Псковской области и комитету по управлению государственным имуществом Псковской области о признании права собственности на жилое помещение в порядке приватизации. Истцы указали, что в связи с осуществлением трудовой деятельности в управление социальной защиты населения на должности директора «Областного Центра семьи» Григорию Яциновичу была предоставлена двухкомнатная квартира.

Между Григорием Яциновичем и администрацией Псковской области заключен договор коммерческого найма жилого помещения. В квартире фактически проживают и имеют регистрацию истец и его супруга. Дочь также имеет регистрацию по данному адресу, от приватизации отказалась. На обращение в администрацию области по вопросу приватизации жилья истцы получили отказ.

Истцы ранее в приватизации не участвовали, спорное жилье предоставлялось с последующим правом на передачу в собственность, отказ в приватизации не основан на законе, в связи с чем они просят признать за ними право общей собственности на жилое помещение в порядке приватизации, говорится в документах на сайте суда.

Представитель ответчика администрации Псковской области в судебном заседании иск не признала. Жилое помещение является собственностью Псковской области и предоставлялась Григорию Яциновичу во временное пользование и владение для проживания в связи с трудовыми отношениями, является служебным. Решением Псковского городского суда от 28 января 2019 года исковые требования администрации Псковской области к Григорию Яциновичу, его супруге и дочери о признании утратившими право пользования жилым помещением и выселении из квартиры были удовлетворены.

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Псковского областного суда от 16 апреля 2019 года это решение оставлено без изменения. Определением Псковского городского суда от 25 июля 2019 года Григорию Яциновичу и членам его семьи предоставлена отсрочка исполнения решения суда до 30 мая 2020 года.

Суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований. Данное решение обжалуется в областном суде, заседание пройдет сегодня, 19 января.