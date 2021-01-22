Общество

Михаил Ведерников предостерег псковичей от участия в незаконных митингах 23 января

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона с просьбой «не вестись на политические манипуляции». В своем еженедельном видеообращении, записанном в Москве, где сейчас находится политик, и размещенном в его инстаграм-аккаунте в пятницу, 22 января, он заявил, что у него вызывают тревогу призывы принять участие в незаконных митингах 23 января.

«Нет никаких вопросов к тем, кто планируют высказать свою гражданскую позицию законным способом. Однако все знают, что массовые мероприятия сейчас запрещены в связи с эпидемиологической ситуацией. Это общие требования для всех. Вместе с тем особые опасения вызывает то, что в противозаконные мероприятия сейчас планируют втянуть несовершеннолетних», - сказал глава области.

По его словам, в социальных сетях, прежде всего в tiktok, распространяются «запредельные вещи, которые не имеют ничего общего с действительностью».

«Все мы были молодыми, и все помним, как такие сообщения могут восприниматься на "горячую голову"», - отметил Михаил Ведерников и призвал взрослых - родителей и учителей, а также самих детей «не вестись на манипуляции, старших поговорить с младшими – объяснить, как такие вещи работают».

«Нарушителям полиция выпишет штрафы, и они, кстати, немаленькие. И я еще раз напоминаю про сложную эпидситуацию. У нас только начинает выравниваться статистика. Поэтому, пожалуйста, дайте выдохнуть медицинским работникам, которые уже почти год работают без перерывов и отдыха», - заключил Михаил Ведерников.

Как сообщалось ранее, в пятницу Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту призывов к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции в субботу, 23 января. Дело было открыто по статье 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей»). Как уточнили в СК, дело было заведено по результатам проверки многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников, размещенных в СМИ.

Ранее Роскомнадзор заявил, что привлечет к ответственности интернет-площадки за вовлечение подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Такие уведомления были направлены соцсетям. Заявление появилось на фоне предстоящей 23 января несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.