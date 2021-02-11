Общество

На улицах Пскова демонтируют боксоматы

В Детском парке и на нескольких улицах Пскова демонтируют самовольно установленные боксоматы. Соответствующие постановления подписал глава городской администрации Александр Братчиков.

В частности, игровые развлекательные аппараты для измерения силы при ударе кулаком с надписью «Rocky Boxer» демонтируют в Детском парке, в районах автобусных остановок «Кресты» и «12 школа», а также у дома №1А на улице Алтаева.

Высота вендинговых аппаратов — 210 см, ширина — 70 см.

Постановления о демонтаже боксоматов были подписаны в период со 2 по 11 февраля и должны быть приведены в исполнение в течение 15 дней с момента опубликования.