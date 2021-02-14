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Общество

Псковской журналистке Светлане Прокопьевой собрали полмиллиона рублей на выплату штрафа

15.02.2021 22:43|ПсковКомментариев: 0

Псковской журналистке Светлане Прокопьевой собрали полмиллиона рублей на выплату судебного штрафа. Об этом он сообщила 15 февраля на своей странице в Facebook.

«Внимание, внимание! Сумма на штраф уже есть! Имейте в виду: теперь все дарения - уже строго на правозащиту, для Центра защиты прав СМИ и возможно, других столь же прекрасных организаций, там посовещаемся», - написала Светлана Прокопьева.

«Прямой сбор в мою пользу в принципе невозможен, поскольку я в списке Росфинмониторинга, да и вообще, перевод денег «действующему экстремисту и террористу» государство, при желании, может расценить как финансирование терроризма», - считает Светлана Прокопьева.

Сбор средств идет на карту, зарегистрированную на ее маму.

«Мама клятвенно обещает все «лишние» средства перечислить Центру защиты прав СМИ, который, несмотря на все чинимые государством препятствия, помогает редакциям и журналистам – тем, кого задерживают на уличных акциях, кого обвиняют в распространении фейков о коронавирусе, кого объявляют физлицом-СМИ-инагентом (или готовятся объявить), с кем судятся губернаторы и олигархи и прочее, прочее, прочее», - сообщила Светлана Прокопьева.

Стендап-комик и блогер Данила Поперечный оплатил штраф 500 тысяч рублей, уточняет «Московский комсомолец». «От своих слов не отказываюсь - перевожу вам 500 000… Как с ними распоряжаться - это вы уже сами смотрите», - прислал сообщение Поперечный журналистке, скриншот которого она опубликовала в соцсети.

Напомним, в ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы» в Пскове вышла в эфир программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. Суд первой инстанции признал ее виновной в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. 2 февраля апелляционный военный суд Московской области оставил в силе приговор о назначении штрафа за оправдание терроризма.

Источник: Псковская Лента Новостей
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