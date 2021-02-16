Общество

Парламентский час областного Собрания посвятят обращению с коммунальными отходами

Парламентский час очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов будет посвящен вопросу организации работы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории региона. Впервые после почти годового перерыва депутаты соберутся на заседание в одном зале. Такое решение 17 февраля принял Совет Собрания, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В повестку включены 18 вопросов. Среди них – изменения в закон о капремонте и поддержка федеральной инициативы, корректирующей Жилищный кодекс, инициатива, связанная с регулированием отдельных положений в области охоты, отчеты всех четырех комитетов, проекты постановления об итогах январского парламентского часа, посвященного масштабному отключению электроэнергии на территории региона, и о старте отбора кандидатов в новый состав Общественной палаты – полномочия действующего истекают в 2021 году.

Совет Собрания поддержал предложение спикера Александра Котова в очередной раз заслушать в рамках парламентского часа информацию о реализации на территории региона «мусорной реформы». Вопрос об организации работы по обращению с ТКО на территории Псковской области депутаты рассматривали на сессии в рамках контрольных полномочий уже четыре раза: впервые в январе 2018 года – за год до старта реформы, и трижды в 2019 году – в феврале, мае и ноябре, когда новый подход к утилизации отходов набирал обороты.

«Мы договаривались, что вновь вернемся к вопросу. У нас есть проект постановления с рекомендациями в адрес исполнительной власти и регоператора. Не все его пункты на момент последнего обсуждения были выполнены», - напомнил Александр Котов.

Кроме того, председатель предложил коллегам вернуться к прежнему формату работы в одном зале. Чтобы соблюсти меры безопасности, участников заседания разместят настолько широко, насколько позволит пространство актового зала, а присутствие приглашённых будет регулироваться по мере обсуждения вопросов. «Так мы сможем минимизировать количество людей в одном помещении», - уточнил Александр Котов.

Первый вице-спикер Собрания депутатов Виктор Антонов согласился с предложением и обратил внимание коллег, что вакцинация от COVID-19 позволит парламенту быстрее вернуться к «полнокровной» работе.

«Люди должны задуматься всерьез о своем здоровье и об ответственности перед теми, с кем им приходится сталкиваться ежедневно», - отметил заслуженный врач России.

Александр Котов напомнил, что областное Собрание организует для депутатов, служащих и помощников на штатной основе возможность привиться, почти весь аппарат парламента уже получил первый компонент. «Чем больше людей привьётся, тем лучше. Надеемся, нашему примеру последует и администрация. Мы работаем вместе, коллективный иммунитет правого и левого крыла может оцениваться в совокупности», - пошутил Александр Котов.

Напомним, соблюдение противоэпидемических требований изменило формат работы областного Собрания почти на год. Псковские законодатели одни из первых в России подготовили правовую основу для проведения заседаний в режиме ВКС, а когда повестка требовала присутствия всего корпуса, проводили заседания в двух залах. Первый после длительного перерыва парламентский час прошёл в январе 2021 года. Первая вакцинация депутатов, их штатных помощников и сотрудников аппарата прошла в начале февраля.