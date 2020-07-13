Общество

К теме «мусорной реформы» Псковское областное Собрание вернется осенью

К вопросу о «мусорной реформе» может вернуться Псковское областное Собрание осенью в рамках парламентского часа. Как сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей председатель регионального Александр Котов, эта тема является одной из самых важных, и депутатский корпус может ее обсудить, когда условия позволят провести парламентский час.

«Незаконченным остается, на мой взгляд, вопрос с реализацией мусорной реформы на территории региона. Мы проводили по этому поводу несколько заседаний. Были высказаны рекомендации в адрес администрации области, органов исполнительной власти, которые занимаются проблемой. Нам, конечно, хотелось бы услышать, что в этом плане сделано», - сказал Александр Котов.

«Мы пока, к сожалению, еще слышим жалобы со стороны граждан на реализацию мусорной реформы. Думаю, что процесс идет и изменения в лучшую сторону происходят, но, к сожалению, медленно», - отметил Александр Котов.

«Если будет возможность провести парламентский час, эта тема будет самой актуальной», - добавил спикер регионального парламента.