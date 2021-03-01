Общество

Псковская область занимает 10 место в России по уровню заболеваемости COVID-19

Псковская область занимает 10-е место в относительных цифрах в России по уровню заболеваемости коронавирусом, в абсолютных - 40-е место. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук в ходе совещания главы региона с медиками 2 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Среди регионов Северо-Западного федерального округа Псковская область находится на 5-м месте по уровню заболеваемости COVID-19 (в относительных цифрах), уточнил Александр Нестерук.

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составляет 5,126 на 100 тысяч населения (среднероссийский показатель - 2 899,7).

Александр Нестерук пояснил, что январе по сравнению с декабрем заболеваемость снизилась в 1,9 раза, в феврале – в 2,3 раза.