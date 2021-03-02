Общество

Островичи поспорили в соцсетях из-за кота на прилавке магазина

Кота на прилавке магазина обсуждают в соцсети жители Острова. Большинство потенциальных покупателей этот факт не смущает.

«Нормально в магазине Острова-3 соблюдаются нормы. Я в шоке. А потом мы там колбаску покупаем, после того, как котик полежит на прилавке», - высказал мнение автор фотографии в группе «Подслушано в Острове».

Однако поддержки со стороны участников сообщества не последовало. «В складских помещениях и при транспортировке товаров грязи значительно больше, чем от кота», - заявила в комментариях островичка. «Да и этот самый прилавок за день облапает сотня рук, неизвестно, в чем побывавших, а то и сумку свою уложат не менее «чистую», от большого ума. Лучше некоторым людям-замарашкам вход в магазин закрыть», - продолжила она.

«Там внутри, в колбасе, еще хуже, чем снаружи после лежания кота», - заметила другая горожанка. «Дайте коте погреться! Он еще и рекламирует товар», - привела очередной аргумент еще одна местная жительница.

«Кот на работе, он мышек ловит», - поддержала беседу четвертая. «Вместо охранника, пусть работает», - добавила еще одна участница группы.