Общество

Самолет из МинВод не смог сесть в Пскове из-за непогоды

Самолет, вылетевший с задержкой из Минеральных Вод не смог приземлиться в псковском аэропорту из-за погодных условий. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По словам директора Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасова, самолет не смог приземлиться в пункте назначения из-за сильного бокового ветра порывами до 23 м/с, метели и плохой видимости.

Командир экипажа принял решение уйти на запасной аэродром в Пулково.

Смотрите также Вылет самолета из МинВод в Псков задерживается на 2 часа

Напомним, ранее сообщалось, что вылет самолета рейса Минеральные Воды - Псков задерживается 12 марта из-за обледенения взлетно-посадочной полосы в аэропорту отправления.