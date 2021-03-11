Общество

Вылет самолета из МинВод в Псков задерживается на 2 часа

Вылет самолета рейса Минеральные Воды - Псков задерживается из-за обледенения взлетно-посадочной полосы в аэропорту отправления. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Псковской области со ссылкой на генерального директора Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артема Тарасова.

«Самолет должен вылететь в 10:00, пока задержка стоит до 12:00. В аэропорту Мин.вод ведутся работы по подготовке ИВПП, - отметил Артем Тарасов. - Взлетно-посадочная полоса Псковского аэропорта готова к приему самолетов».