Общество

В Псковскую область прибыл экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев

В Псковскую область прибыл депутат Государственной думы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев. Как сообщает великолукская телерадиокомпания, прославленный атлет побывал на тренировке юных великолукских спортсменов. «Дети в восторге», - отмечает издание.

Николай Валуев прибыл в регион по приглашению депутата Госдумы от Псковской области Александра Козловского.

По информации Псковской Ленты Новостей, в субботу Николай Валуев также побывает в Пскове, где проведет мастер-класс для местных боксеров.

Напомним, что бывший профессиональный боксер регулярно приезжает в Псковскую область. Его встречи с юными спортсменами стали традиционными.

Фото: Лента.ру