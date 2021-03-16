Общество

Александр Братчиков об уборке города: Хочется, чтобы подрядчики работали лучше

Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прокомментировал уборку улиц областного центра.

«Хочется, чтобы подрядчики работали лучше, - отметил он. - Фактически за несколько дней снег растаял. Все, что за зиму накопилось в виде мусора, сразу стало видно». По его словам, коммунальные службы должны оперативнее убирать мусор.

За некачественную уборку города после таяния снега подрядные организации были наказаны. «Выписаны штрафы. После чего быстро начали убирать мусор», - заметил Александр Братчиков.

Сити-менеджер рассказал, что вчера обратил внимание на качество уборки города. «Не могу сказать, что грязно. Я думаю, что постепенно качество уборки становится лучше. Все понимают свою ответственность», - оценил он.