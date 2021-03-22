Общество

68 случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

68 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, 21 марта. За весь период наблюдений COVID-19 подтвердился у 33 750 человек, сообщается в инстаграм-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.

Всего в регионе провели 304 598 исследований на новую инфекцию, в том числе 619 тестов сделали за минувшие сутки. «Новых очагов не выявлено. Только одна вспышка заболевания остается под контролем Роспотребнадзора», - отметил глава региона.

Выздоровели 22 783 человека (+24), умерли 214 пациентов.

С начала вакцинации обе прививки от COVID-19 сделали почти 16 тысяч жителей Псковской области.