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Суд приостановил решение Минюста о включении псковской журналистки в список иноагентов

Псковский городской суд приостановил решение Минюста о включении журналистки Людмилы Савицкой в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, сообщила Псковской Ленте Новостей ее адвокат Татьяна Мартынова.

28 декабря 2020 года стало известно, что Минюст внес пятерых журналистов в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В их числе два псковских журналиста: главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин и журналист «Радио "Свобода"» и «МБХ-Медиа» Людмила Савицкая.

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В марте текущего года Людмила Савицкая обжаловала данное решение в суде. В своем ходатайстве она попросила приостановить действие распоряжения Минюста до того момента, пока не вступит в силу решение суда по ее иску о признании решения чиновников незаконным. Предварительное судебное заседание назначено на 30 марта.

Сегодня, 23 марта, Псковский городской суд удовлетворил ее ходатайство о принятии мер предварительной защиты.

До решения суда Савицкая может не исполнять обязанности по маркировке своих постов.

Татьяна Мартынова также подчеркнула, что решение Минюста о включении журналиста в реестр СМИ-иноагентов приостановлено судом впервые.