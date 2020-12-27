Общество

Сразу два псковских журналиста попали в список иностранных агентов

Сразу два псковских журналиста попали в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции РФ.

«28 декабря во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна», - говорится в сообщении.

Напомним, Денис Камалягин — главный редактор газеты «Псковская губерния». Людмила Савицкая - журналист «Радио "Свобода"» и «МБХ-Медиа»).

В минувшую пятницу Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами физлиц и общественные объединения без образования юрлица, которые занимаются политикой в РФ и получают зарубежное финансирование.

Как передает «Интерфакс», закон уточняет признаки отнесения физических лиц к категории иностранных агентов, требующих регистрации на территории РФ. В числе таких признаков - участие в интересах иностранного государства, иностранных организаций или граждан в политической деятельности в России и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранными источниками может быть использовано против безопасности России. Еще один признак - поддержка подобной деятельности таких физлиц иностранным источником либо действующими в его интересах российскими гражданами или организациями (включая предоставление денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи).

Физическое лицо, деятельность которого подпадает под эти признаки, обязано подать заявление о включении в список физлиц-иноагентов.

В законе отдельно определено, что будет и что не будет расцениваться как «политическая деятельность», когда власти будут присваивать статус иноагента.

Спектр неполитической деятельности, согласно принятому закону, будет широким. Это работа в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны и здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защита растительного и животного мира, а также благотворительная деятельность.

Согласно данному закону, упоминая о любом иноагенте в своих материалах - как организации, так и физическом лице, - СМИ будут обязаны указывать, что это лицо выполняет функции иностранного агента. Маркировать информацию об иноагентах в рамках закона должны будут только средства массовой информации, но не блогеры и обычные граждане.