Общество

Контрольное управление администрации проверит псковские бани

Контрольное управление администрации Пскова проверит финансово-хозяйственную деятельность МП города «Банно-прачечный комбинат». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое обещание дал глава городской администрации Александр Братчиков на сессии гордумы в рамках рассмотрения вопроса о передаче муниципальных бань в концессию.

Провести проверку предприятия попросил депутат Олег Брячак. Он выразил обеспокоенность по поводу таких планов, принимая во внимание, что после передачи в частные руки тариф на услуги бань вырастет, а значит, бани перестанут быть доступными для многих псковичей.

Кроме того, по мнению депутата, проблема убыточности бань заключается в руководстве Банно-прачечного комбината. «Директор предприятия Сергей Колосов даже не явился на сегодняшнюю сессию, где рассматривается вопрос, находящийся в его ведении. Во многом именно от руководителя зависит ситуация на предприятии», - отметил депутат. Прежде чем передавать бани в концессию, Олег Брячак считает правильным выяснить, по какой причине предприятие вместо того, чтобы приносить прибыль, наращивает убытки. В связи с этим он попросил администрацию города провести проверку деятельности Банно-прачечного комбината, а Сергея Колосова обязать выступить с докладом по ситуации на предприятии.

Александр Братчиков пообещал поручить Контрольному управлению администрации Пскова провести проверку комбината и доложить о ее итогах на следующей сессии. Тогда же должен состояться и доклад директора комбината.