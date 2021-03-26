Общество

Александр Братчиков: Единственный вариант спасения бань Пскова — их передача в концессию

Администрация Пскова рассказала депутатам гордумы о планах по передаче муниципальных бань в концессию. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вопрос был рассмотрен на сессии гордумы 26 марта.

Тема была рассмотрена в связи с поступившим обращением представителя общественности Владимира Матвеева. Он выразил обеспокоенность планами передать муниципальные бани в частные руки и призвал городские власти изыскать в бюджете средства на их содержание. При этом он перечислил, за счет каких статей расходов можно было бы сэкономить бюджетные средства и выделить их на сохранение муниципальных бань.

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков пояснил, что в данном случае главный приоритет властей города — сохранить бани для горожан. «Но мы вынуждены констатировать, что управление Банно-прачечным комбинатом показало неэффективность: ежегодно мы видим отрицательные показатели деятельности предприятия, долги копятся», - отметил он. Раньше, по словам Павла Волкова, город избавлялся от неэффективных объектов комбината — закрылась баня на Гагарина, продана Гельдтова баня, прачечная на Коммунальной, 25 превратится в Немов-центр. Однако оставшиеся муниципальные бани — на Конной, Советской и Боровой улицах — продавать нельзя, подчеркнул он.

В октябре в администрацию города поступило предложение передать муниципальные бани в концессию. Этот вопрос подробно прорабатывается. «Собираем заявки от возможных участников концессионного соглашения», - добавил Павел Волков. Есть, по его словам, еще один вариант спасения бань — выделение нескольких десятков миллионов рублей на покрытие убытков и приведение их в более-менее нормальное состояние.

В заключение глава городской администрации Александр Братчиков отметил: «Не думаю, что мы можем себе позволить выделить такие деньги. Поэтому вопрос о концессии рассматривается как единственный вариант решения проблемы».