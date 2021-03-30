Общество

23 объединения выдвинули своих представителей в Общественную палату Псковской области

23 региональных общественных объединения выдвинули своих представителей в Общественную палату Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, заявления от кандидатов, претендующих войти в новый состав консультативного коллегиального совещательного органа, поступили в региональный парламент.

На прием заявок был отведен месячный срок – отбор кандидатов для избрания членами Общественной палаты Псковской области на 2021 – 2024 годы был объявлен на 55-ой сессии областного Собрания.

В списке претендентов как действующие члены Общественной палаты – их 6 человек, так и новые имена. Из общего числа кандидатов депутатам предстоит выбрать 12 человек.

«Поступило большое количество предложений от общественных организаций нашего региона, представлен широкий спектр людей, занимающихся общественной деятельностью, и это хорошо, - прокомментировал процесс формирования Общественной палаты спикер регионального парламента Александр Котов. - Сейчас будем внимательно изучать поступившие предложения: опыт работы кандидатов, каких результатов они достигли и каким образом представляли общественные организации, которые вносят их кандидатуры на рассмотрение Собрания. На ближайшей сессии нам предстоит сделать выбор, и я надеюсь, что членами Общественной палаты станут самые достойные».

Александр Котов отметил, что секретарь Общественной палаты Анатолий Мультах сделал заявление, что не планирует участвовать в работе нового состава палаты. «Соответственно, ожидается смена председателя, и, судя по тому, сколько кандидатур поступило, будет значительное обновление состава Общественной палаты», - предположил председатель Собрания.

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Все представленные кандидатуры будут включены в бюллетень для тайного голосования. Согласно региональному законодательству по результатам тайного голосования будет сформирован список кандидатов в порядке убывания числа поданных за них голосов депутатов. В состав Общественной палаты утверждаются первые 12 кандидатов, при условии, что за них проголосовало не менее 15 парламентариев - трети от общего количества депутатов Собрания.

Все избранные члены Общественной палаты будут работать на общественных началах. На срок осуществления полномочий общественники, являющиеся членами политических партий, должны приостановить членство в партиях.

Напомним, областное Собрание депутатов формирует только треть Общественной палаты. Кандидатуры еще 12 членов палаты утверждает губернатор. Оставшуюся треть избирают сами члены Общественной палаты из кандидатур, представленных зарегистрированными на территории области местными общественными объединениями.

Срок полномочий действующего состава Общественной палаты истекает 7 июня.

Кандидаты в состав Общественной палаты Псковской области 2021-2024