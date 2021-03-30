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Общество

23 объединения выдвинули своих представителей в Общественную палату Псковской области

30.03.2021 10:16|ПсковКомментариев: 1

23 региональных общественных объединения выдвинули своих представителей в Общественную палату Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, заявления от кандидатов, претендующих войти в новый состав консультативного коллегиального совещательного органа, поступили в региональный парламент.

На прием заявок был отведен месячный срок – отбор кандидатов для избрания членами Общественной палаты Псковской области на 2021 – 2024 годы был объявлен на 55-ой сессии областного Собрания.

В списке претендентов как действующие члены Общественной палаты – их 6 человек, так и новые имена. Из общего числа кандидатов депутатам предстоит выбрать 12 человек.

«Поступило большое количество предложений от общественных организаций нашего региона, представлен широкий спектр людей, занимающихся общественной деятельностью, и это хорошо, - прокомментировал процесс формирования Общественной палаты спикер регионального парламента Александр Котов. - Сейчас будем внимательно изучать поступившие предложения: опыт работы кандидатов, каких результатов они достигли и каким образом представляли общественные организации, которые вносят их кандидатуры на рассмотрение Собрания. На ближайшей сессии нам предстоит сделать выбор, и я надеюсь, что членами Общественной палаты станут самые достойные».

Александр Котов отметил, что секретарь Общественной палаты Анатолий Мультах сделал заявление, что не планирует участвовать в работе нового состава палаты.  «Соответственно, ожидается смена председателя, и, судя по тому, сколько кандидатур поступило, будет значительное обновление состава Общественной палаты», - предположил председатель Собрания.

Все представленные кандидатуры будут включены в бюллетень для тайного голосования. Согласно региональному законодательству по результатам тайного голосования будет сформирован список кандидатов в порядке убывания числа поданных за них голосов депутатов. В состав Общественной палаты утверждаются первые 12 кандидатов, при условии, что за них проголосовало не менее 15 парламентариев - трети от общего количества депутатов Собрания. 

Все избранные члены Общественной палаты будут работать на общественных началах. На срок осуществления полномочий общественники, являющиеся членами политических партий, должны приостановить членство в партиях.  

Напомним, областное Собрание депутатов формирует только треть Общественной палаты. Кандидатуры еще 12 членов палаты утверждает губернатор. Оставшуюся треть избирают сами члены Общественной палаты из кандидатур, представленных зарегистрированными на территории области местными общественными объединениями.

Срок полномочий действующего состава Общественной палаты истекает 7 июня.

Кандидаты в состав Общественной палаты Псковской области 2021-2024

№ п/п

Ф.И.О.

кандидата

Кем выдвинут

1.

Емец Яна Викторовна

 

Псковская областная общественная организация «Союз возрождения Псковского края»

2.

Башлыков Михаил Михайлович

 

Псковская региональная спортивная общественная организация «Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы»

3.

Грязнов Григорий Николаевич

Общественное молодежное движение Псковской области «Лига Молодежи Псковской области»

4.

Кириллов Алексей Валентинович

Некоммерческое корпоративное юридическое лицо «Союз собственников недвижимости Псковской области»

5.

Нудьга Андрей Владимирович

Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России»

6.

Бушуев Александр Валерьевич

Псковский мотоклуб «Позитивная механика»

7.

Беленко Максим Анатольевич                 

Псковский региональный (областной) профсоюз работников среднего и малого бизнеса

8.

Абрагам Олег

 

АНО ДОЦРД «Вообразилия», директор

9.

Бурлин Юрий Вячеславович

 

Союз мотоциклистов Псковской области «Ночные волки – Псков»

10.

Михачева Алеся Михайловна

Псковский региональный благотворительный Фонд помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации «Феникс»

11.

Матюхин Олег Александрович

 

Псковское региональное общественное движение «ПсковАРТ»

12.

Логинова Анна Борисовна

АНО «Патриот»

13.

Дукаев Саид-Хасан Саид-Ахмадович  

Псковская областная общественная организация Центр Чеченской культуры «Брат» (Единство)

14.

Холмов Сергей Вячеславович                

Псковская региональная общественная благотворительная организация Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты»

15.

Гиацинтов Алексей Викторович

АНО ЦМИТ «Юный техник»

16.

Екимов Иван Владимирович

Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

17.

Василенко Ольга Викторовна

Псковская областная общественная организация «Чудской проект»

18.

Полубелов Денис Николаевич

Ассоциация органов территориального общественного самоуправления Псковской области

19.

Широкобоков Виктор Геннадьевич

АНО «Коммунальный народный контроль по Псковской области»

20.

Арефьев Сергей Юрьевич

Региональная общественная организация «Федерация шахмат Псковской области»

21.

Василевский Петр Никитович

Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»

22.

Сердцева Алла Альбертовна

Псковское региональное молодежное общественное движение «Союз студенческих отрядов»

23.

Марина Татьяна Михайловна

Региональная общественная организация «Псковский молодежный центр»
Теги: #псковское областное собрание #Общественная палата Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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