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Общество

Андрей Турчак: Псков — мой любимый город

24.04.2021 14:49|ПсковКомментариев: 3

Секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак принимает участие во всероссийском субботнике в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сделать место, где ты живешь, чище и краше — это абсолютно нормальное желание любого человека. "Единая Россия" совместно с Минстроем проводит всероссийский субботник во всех регионах страны. В нем принимают участие все 85 регионов, 4 тысячи муниципальный образований, то есть это сотни тысяч человек по всей стране», - рассказал Андрей Турчак.

Он также отметил, что для него не стоял выбор, куда отправиться на субботник. «Естественно, это город Псков — мой любимый город. Проводить такие мероприятия важно, такие вещи надо прививать с детства», - добавил он.

Напомним, что Всероссийский субботник в Псковской области синхронизирован с конкурсом по благоустройству «Чистый Псков», который стартовал 1 апреля. Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Теги: #турчак #благоустройство #субботник #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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