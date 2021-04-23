Общество

Псков присоединился к Всероссийскому субботнику

Всероссийский субботник проходит в регионах страны сегодня, 24 апреля, при поддержке Минстроя России. К акции, посвященной теме городской среды и экологичного поведения, присоединилась и Псковская область.

В субботнике, стартовавшем в областном центре, принимают участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, спикер Псковского областного Собрания Александр Котов, глава администрации города Пскова Александр Братчиков, глава Пскова Елена Полонская, депутаты-единороссы, активисты и сторонники партии.

В ближайшее время к акции присоединятся секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак; министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин; депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Участники субботника вышли на уборку и благоустройство территории набережной реки Великой от Мирожского монастыря до студенческого кампуса. Планируется убрать прошлогоднюю листву, мусор и высадить саженцы.

Всероссийский субботник охватил и другие территории Пскова и области (по большей части включенные в перечень рейтингового голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»). Привести в порядок дворы, общественные пространства, малые архитектурные формы, высадить деревья и цветы имеют возможность все желающие.

Само голосование за объекты благоустройства пройдет в период с 26 апреля по 30 мая на специальной платформе.

Добавим также, что Всероссийский субботник в Псковской области синхронизирован с конкурсом по благоустройству «Чистый Псков», который стартовал 1 апреля. Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».