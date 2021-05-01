Общество

У 42 студентов из Индии в Псковской области выявлен коронавирус

Ещё у 31 студента, прибывшего из Индии в Псковскую область, выявлен COVID-19. Всего положительный тест показали уже 42 из 67. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Ранее COVID-19 выявили у 11 студентов из Индии, прибывших в Псков.

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Все заболевшие находятся в Псковском отделении областной инфекционной больницы.

«Болезнь у всех протекает в лёгкой форме», - уточнил глава региона.

Отметим, что за минувшие сутки в Псковской области отмечено 90 новых случаев коронавируса. Количество подтвержденных случаев с начала эпидемии достигло 36 353. Выздоровело 27 271 (211 за сутки).

Проведено 352 270 исследований на COVID-19 (1313 за сутки).

Количество летальных случаев – 338.