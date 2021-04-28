Общество

Очаг коронавируса выявлен в Псковской городской больнице

Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской городской больнице. Об этом на заседании регионального оргкомитета «Победа» сообщил главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» Николай Калинин.

По его словам, новая инфекция подтвердилась у 7 человек, из них пятеро – пациенты медучреждения.

Напомним, что 28 апреля очаг распространения коронавирусной инфекции выявили в Новоржевской средней школе. Ранее COVID-19 выявили у 11 студентов из Индии, прибывших в Псков, а также в Новоржевской РЭС.

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Таким образом, всего в Псковской области активными являются четыре очага коронавируса.

Среди регионов Северо-Запада Псковская область по уровню заболеваемости COVID-19 находится на 4 месте.